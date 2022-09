Domenica prossima Chieri diventa "Una città per lo sport"

Domenica 18 settembre la Città di Chieri organizza «UNA CITTÀ DI SPORT», un evento che dalle ore 14 alle 19 vede protagoniste nel centro storico le associazioni sportive del territorio.

Nelle vie e nelle piazze cittadine (via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra area taxi e vicolo Tre Re, via Palazzo di Città, piazza Cavour e piazza Dante) saranno presenti gazebo e banchetti informativi di 26 associazioni sportive, che presenteranno le loro attività e i loro atleti con dimostrazioni sportive e prove gratuite, al fine di promuovere iniziative che favoriscano il buon vivere e il benessere e di dare a tutti, in particolare ai giovani, la possibilità di avvicinare e conoscere meglio una disciplina sportiva.

Queste le associazioni presenti: Assam, Zenith, BEA Chieri SSRDL, Polisport, Tennis Più, ASD Cam Jigoro Kano, Dinamica, Novatletica, Leo Chieri, ASD Chieri Rugby, Pedale Chierese, Basket Chieri, P.G.S. Kenshindo Chieri ASD, Gruppi di cammino, Sci Club Chieri, Equilibrea, ASD Ginnastica La Fenice, A.S.D. Viet Vo Dao Club Dien Hong, CAI Chieri, ASD Circolo Attività Subacquee Chieri, Chieri ’76, C.M.B. Arcobaleno Basket, C. P. Duomo Chieri, Boxe Chieri, Nordic Walking Andrate, Arcotorre Scacchi.

Sul sito www.comune.chieri.to.it si può trovare una mappa delle associazioni che hanno aderito all’evento e attraverso il QR code si potrà individuare le varie attività proposte.

Saranno anche istituiti campi da gioco e aree dedicate alla prova delle discipline per basket, mini basket, tennis, minitennis, pallavolo, calcio, mountain bike, danza, karate, atletica leggera, ginnastica artistica, rugby, boxe, sci, nuoto, sub, arti marziali, scacchi, fitness e yoga.

«Questa giornata di festa è stata pensata nel 2019 per offrire una vetrina promozionale alle associazioni sportive del territorio, mostrare la ricchezza associativa della nostra città, far incontrare chi lo sport lo promuove con chi lo vuole conoscere e praticare, stimolare ed accrescere la partecipazione sportiva-spiegano l’assessore ai Giovani, Tempo libero ed Associazionismo Paolo RAINATO ed il vice Sindaco ed assessore allo Sport Roberto QUATTROCOLO-Siamo molto soddisfatti per la risposta che ci è giunta dalle associazioni, il loro impegno è importante per migliorare la vita quotidiana ed accrescere la socializzazione. Inoltre, domenica riproponiamo “Strade Aperte”, in concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità: non “chiudiamo” semplicemente al traffico le strade e le piazze interessate dall’iniziativa, ma le restituiamo ai cittadini».

Sarà presente un’area dedicata ai Gruppi di Cammino (Equilibrea, Assam e Nordic Walking Andrate), che promuoveranno la loro attività di passeggiate salutari e culturali, e uno stand dedicato al Cammino di Don Bosco, l’itinerario escursionistico che ripercorre i luoghi legati alla vita di San Giovanni Bosco e di cui è recentemente stato inaugurato il nuovo sito internet www.camminodonbosco.eu

«Il progetto di promozione dei gruppi di cammino impegna la nostra amministrazione da quasi un anno in collaborazione con l’ AslTO5 e le associazioni-spiega Clara BRAMARDI, consigliera comunale con delega alla “Promozione del benessere e degli stili di vita salutari nella comunità”-sono stati realizzati eventi formativi dedicati ai capi camminata e ai camminatori, la Festa dei Camminatori nel mese di giugno, e nei prossimi mesi sarà realizzata una pagina all’interno del sito internet del Comune di Chieri interamente dedicata ai Gruppi di Cammino. Gli itinerari escursionistici del nostro territorio e il fenomeno sempre più diffuso dei gruppi di cammino ci conducono ad esplorare una nuova dimensione dell’attività sportiva: uno sport accessibile a tutti, facilmente praticabile ed economico, che consente di conoscere luoghi del Chierese inconsueti e di stare a contatto con la natura, promuovendo la socialità e il personale benessere psico-fisico e spirituale».

In piazza Cavour saranno presenti postazioni dell’AslTO5, che dispenserà momenti di buone pratiche relative al mangiar sano, al benessere e ad acquisire conoscenze utili al vivere sano, e della Croce Rossa Italiana, che coinvolgerà i cittadini in attività formative di rianimazione.

Sempre in piazza Cavour, alle 15,30 e alle 16,30, flash mob di hip hop e break dance.

Alle 16,30, nel cortile del Palazzo Comunale (via Palazzo di Città, 10), il CAI organizza un convegno dal titolo “La montagna: sport, salute e sicurezza” dedicato al come vivere la montagna alla luce dei cambiamenti climatici e alle buone pratiche da adottare per salvaguardare l’ambiente e il rispetto della natura.

È previsto un laboratorio per bambini dedicato allo sport condotto da Maga Minin presso la Biblioteca Civica, mentre a Palazzo Opesso si potrà visitare la mostra “Lo Sport fatto ad Arte”.

Alle 18,00 dal Sagrato della Chiesa di San Bernardino e Rocco avrà inizio un DJ set a cura di Fabio P, che accompagnerà alla conclusione della giornata.

Domenica 18 settembre, in concomitanza con la “UNA CITTÀ DI SPORT”, la chiusura al traffico ed il divieto di sosta riguarderà dalle ore 8.00 alle ore 20.00 le seguenti zone:

- chiusura integrale di piazza Cavour e piazza Dante;

- chiusura di via Palazzo di Città;

- chiusura di via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra area taxi e via Visca.