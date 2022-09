Film e serie TV, da oggi si torna a girare a Torino e in Piemonte

Sono cinque le produzioni che da oggi, lunedì 12 settembre, iniziano le riprese a Torino e in Piemonte con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.



Si tratta di due lungometraggi per il cinema e tre serie tv, le cui riprese toccheranno varie location del centro cittadino - tra cui il Quadrilatero Romano, il Parco del Valentino, il quartiere di San Salvario - e che coinvolgeranno inoltre gli Studi Lumiq, l’ex Carcere Le Nuove, Villa Cimena (Castagneto Po) e il Lago Maggiore.



Al via le riprese del lungometraggio “La bella estate”, scritto e diretto da Laura Luchetti e prodotto da Kino Produzioni con Rai Cinema, 9.99 Films e con la produzione esecutiva di Tapelessfilm Service, realizzato con il sostegno del MIC Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e di Film Commission Torino Piemonte – Development Film Fund, a cui si è di recente aggiunto anche il contributo del POR FESR Piemonte 2014-20220 – Azione III.3c.1.2 – bando “Piemonte Film Tv Fund”. Tratto dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese, “La Bella estate” sarà realizzato interamente in città per sei settimane.



Nei medesimi giorni Torino sarà inoltre protagonista delle riprese di un altro lungometraggio, “Birds”, scritto e diretto da Pau Durà e prodotto dalla spagnola Fosca Film, road-movie la cui produzione italiana è affidata a Lupin Film: una tappa torinese di quattro giorni (dopo circa 3 settimane di preparazione) all’interno del lungo viaggio che porterà i due protagonisti da Valencia alla Romania.



Per quanto riguarda le serie TV, sono iniziate in Piemonte lo scorso 22 agosto sul Lago Maggiore, a Solcio di Lesa (Novara), le riprese della nuova serie realizzata da Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI “Anima Gemella” - per la regia di Francesco Miccichè e con Daniele Liotti protagonista –e che dal 2 settembre proseguono a Torino per ulteriori 5 settimane.



Due, inoltre, le importanti produzioni che tornano in città per le riprese della seconda stagione,

ovvero “Cuori”, la serie TV diretta da Riccardo Donna e andata in onda su Rai1 lo scorso autunno, e “Il Re”, serie Tv Sky Original diretta da Giuseppe Gagliardi lanciata su Sky e Now la scorsa primavera.



“Cuori 2” riporterà in scena le vicende dell’equipe delle Molinette - Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nuovamente nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici - che negli anni ’60 rivoluzionò l’allora nascente cardiochirurgia.



“Il Re – seconda stagione”, il prison drama Sky Original che vedrà nuovamente Luca Zingaretti nei panni di Bruno Testori, controverso Direttore di un carcere di frontiera, affiancato da Isabella Ragonese e Anna Bonaiuto, avvia le riprese della seconda stagione dopo la lunga preparazione avviata l’11 luglio presso l’ex Carcere Le Nuove.