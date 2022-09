Riapre l'anagrafe di Falchera, recuperati i ritardi sulla CIE ma non sui cambi di residenza: "Ci vanno 3 mesi, siamo in difficoltà"

L'occasione è importante, tanto che al taglio "virtuale" del nastro c'era anche Rodolfo Grasso, il "sindaco" di Falchera, che ricorda: "Questo ufficio esiste dal 1968, qua ho portato le mie figlie a vaccinare dal vaiolo quando c'era anche l'ambulatorio medico". Dopo due anni e mezzo di chiusura, questa mattina ha riaperto al pubblico l’anagrafe di piazza Astengo 7. Era infatti febbraio 2020 quando i residenti trovarono affisso alla porta il cartello che annunciava lo stop al servizio.

20 appuntamenti al giorno

Da oggi gli abitanti del quartiere nord di Torino potranno tornare a chiedere il rinnovo della carta di identità, il cambio di residenza o il certificato elettorale tutti i lunedì e i martedì dalle 9 alle 15: l’ufficio decentrato sarà sempre accessibile i primi due giorni della settimana. Quotidianamente sono previsti circa 20 appuntamenti: quelli di questa mattina sono andati esauriti, mentre domani c'è ancora qualche posto. Chi si presenta però con un'urgenza, tipo una carta di identità smarrita o rubata, può passare direttamente presentandosi allo sportello.

"Primo passo di ripresa dei servizi nelle periferie"

"Questo è un primo passo - ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo - di ripresa dei servizi nei punti più lontani dal centro, nelle periferie". "Ovviamente - aggiunge - non abbiamo la pretesa di risolvere tutti i problemi con la bacchetta magica, però era importante dare un segnale a questo quartiere che ne aveva bisogno" . "È il primo tassello di una strategia di riqualificazione che vedrà con i fondi del Pnrr la rinascita della qualità del vivere anche a Falchera. Quest'ultima passa dalla prossimità dei servizi essenziali: non ha senso che una persona, che vive qua, debba farsi un'ora di pullman per rifare la carta di identità" ha concluso Lo Russo.

Ancora 14mila CIE arretrate

E in questi dieci mesi l'amministrazione di centrosinistra, ha lavorato per recuperare i ritardi sul rilascio della carta d'identità elettronica: al momento dell'insediamento c'erano 34mila CIE arretrate. "Ne restano - come ha ricordato l'assessore ai Servizi Anagrafici Francesco Tresso - 14mila prima di tornare alla normalità del servizio. Contiamo di farcela entro la fine del 2022".

Comune in difficoltà sui cambi di residenza Discorso diverso sui cambi di residenza e di indirizzo, dove la Città è "ancora in difficoltà sui cambi di residenza e di indirizzo". "Ora - ha spiegato Tresso - ". Una risposta può venire dall'esternalizzazione di una parte di quest'ultimo servizio ai CAF, che verrà attivata da ottobre.