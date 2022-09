Sabato 24 settembre anche a Torino la 18esima edizione della Giornata Nazionale Abio

L'organizzazione di volontariato ABIO Torino ODV (Associazione Bambino in Ospedale), presente da oltre 20 anni sul territorio torinese, è tra i promotori della 18esima edizione della Giornata Nazionale Abio, in programma sabato 24 settembre.

Sarà possibile incontrare i volontari e le volontarie a Torino , Chieri e Rivoli, facendosi raccontare le loro esperienze. In questi lunghi mesi in cui volontarie e volontari sono stati forzatamente lontani dalle sale gioco, non ci siamo dati per vinti! Oltre a sostenere a distanza i piccoli pazienti nei primi mesi di pandemia, soprattutto attraverso i Social, abbiamo avuto il privilegio di affiancare il personale sanitario in alcuni Hub vaccinali di Torino. Non fa parte della mission ABIO, ma è stato un modo diverso, utile e gratificante per non dimenticarci del nostro ruolo di volontari, mantenerci uniti, attivi e partecipi, per rientrare quest’anno nelle pediatrie.

Sarà possibile sostenere Abio con un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere: il simbolo della Giornata!

Il ricavato dell’evento verrà utilizzato per organizzare corsi di formazione per volontari, nuovi o già attivi, in linea con i grandi cambiamenti che gli ospedali hanno vissuto e che il servizio nelle Pediatrie dovrà affrontare nei prossimi mesi. Stiamo tornando a prenderci cura dei bambini e degli adolescenti in ospedale e delle loro famiglie in tutta Italia!

Sabato 24 Settembre saremo a TORINO:

Via Lagrange retro Hotel Principi di Piemonte

Via Monferrato zona Piazza Gran Madre

Parco della Tesoriera (area giochi) e Parco del Valentino (ingresso Borgo Medievale)

a CHIERI, in via Vittorio Emanuele nella zona pedonale (arco)

a RIVOLI, Piazza Martiri della Libertà e c/o Spazio Conad, c.so Susa 305