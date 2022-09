Bimbo di 6 anni schiacciato da un mobile in casa, trasportato in gravi condizioni al Regina Margherita

Un bambino di 6 anni è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente in un'abitazione a Livorno Ferraris (Vercelli). Secondo i primi racconti, il piccolo è stato schiacciato da un mobile. Un'équipe sanitaria è intervenuta con l'elisoccorso e ha portato il bimbo in codice rosso all'ospedale Regina Margherita di Torino.

Il piccolo ha riportato diverse ferite, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Al momento non è chiaro se in quel momento fossero presenti o meno i genitori in casa.

AGGIORNAMENTO: Il bimbo ha riportato un trauma toraco-addominale, con la frattura del bacino. I medici confermano che non ha altre lesioni evidenti; è stato ricoverato nel reparto di chirurgia e la prognosi è di 30-40 giorni.