A Le Vele di Alassio è tempo di 'Closing Summer Season'

Dopo settanta eventi si conclude con tre grandi feste la stagione estiva

2022 de Le Vele Alassio.



Quante emozioni abbiamo provato in questa lunga e calda estate iniziata

ad aprile! Proprio per questo vogliamo chiudere in bellezza con tre

imperdibili serate.



Giovedì 15 ci sarà Mamacita, il party più caliente della settimana,

amatissimo per lo speciale format con la musica Reggaeton a fare da

protagonista. Le donne in lista entro la mezzanotte saranno omaggiate

dell'ingresso.



Venerdì 16 in occasione della chiusura della stagione estiva firmata

Change Your Mind ci sarà per la prima volta in Liguria un grande ospite,

il dj Ricardo Villalobos. Durante la serata si esibirà per la prima

volta in line up con Ricardo Villalobos anche il famoso dj italiano

Francesco Farfa e i djs resident Dajku Twins.



Sabato 17 ci sarà il Closing Summer Season party con musica di tipo open

format a cura dei djs Stefano Pain e Giorgio V. Le donne in lista entro

la mezzanotte saranno omaggiate dell'ingresso.



La stagione quasi conclusa ha celebrato i primi trent'anni del club

seguendo il filo conduttore della fiaba perché questo è ciò che sappiamo

fare meglio: fare vivere emozioni, creare ricordi e donare a tutti i

nostri ospiti momenti indimenticabili che li accompagnino anche quando

ammainiamo le vele una volta giunti al porto. Se però ogni fiaba che si

rispetti si conclude con un «e vissero per sempre felici e contenti», la

nostra avventura non termina qui; non abbiamo ancora finito di sognare e

di far sognare, abbiamo ancora e sempre voglia di migliorare e di

evolverci, per essere sempre in grado, ora come in futuro, di venire

incontro ai nostri clienti, che troveranno sempre ne Le Vele il loro

porto dal divertimento assicurato. Scrutate l'orizzonte, restate vigili,

perché la prossima stagione noi saremo ancora qui a sorprendervi!







Le Vele Alassio presents Mamacita Closing Party 15th September 2022



Ti aspettiamo per l'ultimo giovedì di un' #EstateDaSogno Mamacita ad

Alassio!!



Thursday 15th September 2022

From 11pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Closing Party

IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: J'ONS

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721



Change Your Mind Closing Summer Season 2022 w/ Ricardo Villalobos +

Francesco Farfa



Only in the darkness you can see the stars



Friday 16th September 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Closing Summer Season 2022

LINE UP

Ricardo Villalobos

Francesco Farfa



Support Act

Dajku Twins



DETAILS

- Dress Code: Free Spirit

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Free Spirit

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Le Vele Alassio Closing Summer Season 2022



30th Anniversary (1992-2022)

...E vissero tutti felici e contenti!

CLOSING SUMMER SEASON 2022

The real club is ready to celebrate with you!



Saturday 17th September 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

CLOSING SUMMER SEASON 2022

MUSIC BY

Stefano Pain

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721