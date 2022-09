Un progetto per riqualificare Borgo Vittoria e un convegno: così la coop di Cartesio festeggia 30 anni di attività

Sono saliti sui camioncini di Cartesio e hanno fatto "il giro" che a cadenza regolare permette la raccolta porta a porta della carta, nelle case dei torinesi. E' successo ieri mattina, dalle 9,30 in poi, quando alcuni dei componenti della Commissione Ambiente del Comune hanno affiancato gli operatori della Cooperativa Sociale Arcobaleno, che gestisce il servizio.

“Abbiamo voluto creare - spiega il presidente della coop, Tito Ammirati – un’occasione perché, da un ribaltamento della prospettiva, possano nascere nuove suggestioni, creare relazioni e condividere responsabilità e opportunità future. Il nostro obiettivo è rimasto sempre lo stesso: garantire qualità dei servizi offerti e simultaneamente offrire opportunità a persone con fragilità diffuse, portando avanti un’attività di lavoro capace di offrire opportunità a persone svantaggiate che, altrimenti, non potrebbero avere”.

Celebrazioni e un convegno sull'economia circolare

Intanto, in questi giorni Arcobaleno sta preparando le celebrazioni per i suoi 30 anni di attività (di cui oltre 20 passati proprio a prestare servizio per il Comune sul fronte della carta). Celebrazioni che avranno il loro apice sabato, 17 settembre, quando presso la sede della Cooperativa in via Paolo Veronese 202, si terrà il convegno dal titolo “L’economia che cambia i territori e le persone”, con un occhio di riguardo per l'economia circolare.

Tra i relatori sono annunciate figure di spicco in ambito economico quali i professori Elsa Fornero e Gaël Giraud, ma anche esponenti del territorio come gli assessori Chiara Foglietta e Domenico Carretta, il rettore del Politecnico Guido Saracco, Guido Gobino e la presidente di Amiat, Paola Bragantini.