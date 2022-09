Far west al carcere minorile di Torino, per sedare una rissa un vice sovrintendente perde un dito della mano

I sindacati di Polizia Penitenziaria denunciano una situazione esplosiva all'interno del carcere minorile Ferrante Aporti di Torino. Verso le 11.30 di oggi, mercoledì 14 settembre, un Vice Sovrintendente è dovuto intervenire per sedare una rissa scatenata, per futili motivi, da tre detenuti extracomunitari.

" Purtroppo il nostro collega, nel compiere il suo dovere, ha riportato l’amputazione della falange dell’indice della mano destra, avvenuta perché lo stess o dopo esser stato strattonato e spinto contro il muro dai detenuti, per evitare di impattare con la testa sullo spigolo, coprendosi con la mano si è tranciato la falange ", denunciano le sigle sindacali SAPPE, OSAPP. UIL PA P.P., SINAPPE, FNS CISL, FSA CNPP, CGIL P.P. di Polizia penitenziaria.

Subito soccorso dai colleghi è stato trasportato urgentemente in ambulanza presso il nosocomio cittadino e la parte amputata è stata conservata in un contenitore medico, con la speranza che possa esser ricucito e ripristinato.

" Purtroppo la situazione del Ferrante Aporti peggiora di giorno in giorno, i detenuti, soprattutto quelli minori che sono la maggioranza nel carcere aumentano giorno dopo giorno e sono sempre più aggressivi perché buona parte è stato assuntore di stupefacenti e con situazioni personali e psichiche complicate ", attaccano i sindacati di Polizia Penitenziaria.

"Le risse sono giornaliere e soltanto 20 giorni fa abbiamo denunciato un’altra aggressione avvenuta da parte di due detenuti stranieri nei confronti di un agente, che ha rimediato 21 giorni di prognosi e la necessità di usare un tutore", proseguono le sigle sindacali. "Il carcere è abbandonato a se stesso dal Dipartimento della Giustizia Minorile così come è abbandonato a se stesso tutto il personale di Polizia penitenziaria che vi presta servizio. Il Comandante titolare è assente da diversi mesi e non è stato sostituito, il Direttore è inviato in missione da Bari e viene a Torino solo una volta al mese".