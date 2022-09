Aumenta il trend del noleggio a lungo termine: pro e contro

Oggi esistono alcune modalità che consentono di utilizzare un'automobile per anni, ma senza doverla acquistare in via definitiva. Si fa riferimento al cosiddetto noleggio a lungo termine: un'opzione che sta vivendo, soprattutto in questo periodo, un'epoca d'oro e ricca di soddisfazioni. Si tratta infatti di un trend particolarmente vivo nella Penisola, per via di tutti i vantaggi che è in grado di offrire agli automobilisti. Di contro, è importante capire quali sono i benefici e anche i contro, per avere una panoramica chiara e per decidere se optare per il long term rent o meno.

Aumenta il trend del noleggio a lungo termine: i dati

In base alle ultime rilevazioni di settore, nel 2022 è stato registrato un vero e proprio boom di contratti di long term rent. Il numero di questi ultimi è infatti salito di oltre 300 mila unità durante il primo semestre di quest'anno, basandosi sui dati trasmessi dall'ultimo report UNRAE. L'aumento corrisponde al +11% circa, se si fa un confronto diretto con i numeri del primo semestre del 2021, e si tratta dunque di un successo su tutta la linea. Un successo dovuto anche alla ricerca costante di fonti di risparmio da parte delle famiglie italiane, messe duramente alla prova dalla crisi economica e dall'aumento dei costi.

Vantaggi del noleggio auto a lungo termine

Sono molte le ragioni per cui il long term rent è diventato una soluzione così popolare negli ultimi anni. Innanzitutto si può guidare un'auto nuova, tutte le volte che scade il contratto: ogni due o tre anni, a seconda degli accordi presi con la concessionaria, si può cambiare il veicolo e averne uno nuovo senza dover vendere il precedente o comprare il prossimo.

In secondo luogo, il mercato offre moltissime auto a disposizione di chi desidera affittare un veicolo. Sul portale della digital company Movenzia, ad esempio, si possono trovare tantissime auto disponibili per il noleggio a lungo termine, dai modelli cittadini fino ad arrivare ai SUV, passando anche per i veicoli ad alimentazione elettrica, per chi preferisce la mobilità green.

Il vantaggio principale, comunque, riguarda l'opportunità di risparmiare cifre enormi. Il noleggio a lungo termine, difatti, permette di scegliere dei contratti "tutto incluso", progettati appositamente per ridurre le spese dell'automobilista. Queste formule prevedono ad esempio la totale copertura della manutenzione straordinaria e ordinaria, del cambio gomme e delle riparazioni. Infine, l'utente non dovrà preoccuparsi della svalutazione del veicolo, dato che non è di sua proprietà.

Svantaggi del noleggio auto a lungo termine

Il contratto non prevede la possibilità di riscattare l'auto: al termine del periodo di noleggio, dunque, l'automobilista dovrà restituirla obbligatoriamente alla concessionaria. Si tratta, in realtà, di uno svantaggio soltanto per chi vorrebbe tenerla e acquistarla definitivamente, ma chi sceglie il long term rent generalmente non parte con questo obiettivo.

Inoltre, spesso i contratti prevedono un chilometraggio annuo limitato: significa che l'utente non può superare un certo numero di chilometri all'anno, altrimenti dovrà pagare una penale. Questo aspetto deve essere valutato attentamente, per evitare spiacevoli sorprese.