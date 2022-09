Torino raccoglie fondi per l'innovazione: Neva sgr vuole raddoppiare le risorse e ora punta sulle cellule che curano

C'è una realtà tutta torinese che recita una parte da protagonista nel mondo del venture capital globale. Una storia nata nel 2016 - in ambito Intesa Sanpaolo - con una dotazione di 100 milioni stanziati dalla banca per affrontare il tema dello sviluppo di soluzioni innovative nel mondo fintech, alla ricerca di idee e soluzioni interessanti. Fino a due anni fa, quando Neva cambia e da spa diventa Sgr, ampliando i propri orizzonti verso tutte le aziende a carattere innovativo e con apertura verso lo strumento del venture capital. E così, ai 100 milioni di Intesa Sanpaolo, oggi si sono sommate le somme raccolte sul mercato. A partire da quello da 250 milioni - il Fondo Neva First - dedicato agli investimenti in aziende altamente innovative in tutto il mondo, che ha incontrato l’interesse sia di investitori istituzionali italiani ed esteri sia di numerose famiglie imprenditoriali italiane in grado di chiudersi con un anno di anticipo. " Vogliamo aiutare la crescita del sistema italiano dell'innovazione non investendo direttamente alle aziende e alle start up, ma tramite gli strumenti che possono agevolare questi percorsi ", dice il presidente di Neva Sgr, Luca Remmert . Che aggiunge: "Abbiamo tanti settori di interesse, dal Fintech alle scienze della vita, passando per aerospazio, food e molto altro" .

Primo Fondo completato in anticipo: ora si punta al secondo (e al raddoppio)

Il primo fondo, sottoscritto al 100% dall'Innovation center di Intesa Sanpaolo, è però già storia. Ma non è l'unico sul tavolo. Entro il 2024 sarà la volta del secondo Fondo previsto dai piani di sviluppo di Neva, di dimensioni ancora maggiori, magari anche raddoppiate: proprio questo è stato l'argomento di base dell'incontro programmato con i potenziali investitori per la mattina di oggi alle Ogr. Una platea di oltre 500 presenze tra venture capitalist, investitori istituzionali, clienti privati, esperti, imprenditori e start-up da tutta Italia e da numerosi altri Paesi, in primis Stati Uniti e Israele.

"Il mondo del venture capital, in Italia, è abbastanza nuovo e noi vogliamo esserne protagonisti", sottolinea Remmert. "Un risultato reso possibile da una rete di rapporti importanti che siamo stati in grado di costruire in questo periodo, con soggetti di dimensioni anche imponenti".

Visione, ma anche prudenza: "Vogliamo creare degli standard"

"Il territorio torinese sta esprimendo fermento e voglia di crescere e vicino a noi, in Ogr, ci sono molti operatori che stanno esprimendo cose molto interessanti. A cominciare dal Politecnico e il suo incubatore, ma anche Lift, che è nostra partner. Ma anche il Club degli investitori, oppure Equiter. Vediamo un grande movimento positivo e la nostra aspettativa è che più interagiamo, più si potranno stabilire standard e regole che possano essere modelli di riferimento interessanti per gli investitori, italiani o internazionali", dice Mario Costantini, CEO e General Manager di Neva Sgr.

"Vogliamo essere un ponte tra il mondo del venture capital su innovazioni dirompenti e crescite a due cifre - aggiunge - e il mondo che ogni giorno fa parte della nostra vita. Vogliamo creare impatto nel tessuto economico del Paese, innescando nel gruppo Intesa Sanpaolo la storia e la competenza del mondo del venture capital internazionale, che ha saputo tradurre la propria attività in una buona resa per chi ha investito. In questo la California è prima nel mondo, seguita da Israele".

"Il nostro lavoro sta dando risultati in maniera importante, alla luce degli attuali scenari di mercato - prosegue Costantini -: il nostro patto con gli investitori è di rischio-rendimento a favore di chi investe e nonostante le difficoltà siamo ottimisti. Gli indizi che ci lasciano essere positivi è il fatto che il nostro portafoglio attuale sta dimostrando di essere resiliente: le società che abbiamo in portafoglio stanno crescendo e raccogliendo capitale sul mercato, rispettando i passi e i traguardi nella loro crescita. Inoltre, nel percorso dal 2020 a oggi, non abbiamo investito in operazioni di moda o senza un retroterra industriale chiaro, anche se sulla carta apparivano accordi stratosferici. Abbiamo voluto essere rigorosi nella valutazione del rischio. Oggi, dopo due anni di attività, abbiamo allocato circa 150 milioni di investimenti su un totale di 26 società e quattro Fondi strumentali. Abbiamo ancora 50 milioni a disposizione da investire, a prezzi assolutamente ragionevoli vista la situazione generale".

Intanto, il rapporto è di 70-30 tra aziende straniere e aziende italiane coinvolte, "ma la speranza è che si possa man mano ridurre questa differenza".