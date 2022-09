Doppio incidente a Nichelino, tre motociclisti finiscono in ospedale

Doppio incidente ieri a Nichelino, protagonisti prima una coppia di motociclisti alla rotatoria di Stupinigi e poi un centauro caduto in via Brescia.

Nel primo caso la scivolata è stata causata forse da una macchia d'olio sul terreno, le due persone che erano in sella ad una Kawasaki 750 sono state poi condotte in codice giallo al Cto di Torino. Gli accertamenti del caso sono stati poi svolti dalla Polizia locale.

Ha destato maggiore paura, invece, quanto successo nel pomeriggio in via Brescia, per un motociclista quarantenne che ha perso il controllo della sua Kawasaki 650, cadendo a terra pesantemente. Per fortuna in quel momento nessuna auto era dietro di lui.

I primi soccorsi sono arrivati dal guidatore di una vettura sopraggiunta poco dopo, che poi ha chiamato la Polizia locale e i sanitari del 118: per il centauro una forte contusione al piede, ma poteva andare ben peggio.