"Dateci 22 milioni di euro": Torino, Settimo e San Mauro scrivono al Governo per prolungare la metro 2 a Pescarito

Torino, Settimo e San Mauro scrivono al Governo per prolungare la metro 2 sino Pescarito . Questo pomeriggio il sindaco Stefano Lo Russo , insieme alle colleghe Elena Piastra e Giulia Guazzora , ha incontrato imprenditori e amministratori pubblici per parlare dell'infrastruttura.

1.8 miliardi per Rebaudengo-Politecnico

La prima tratta Rebaudengo - Politecnico è già stata progettata e il Comune ha ottenuto 1.8 miliardi dal Governo per realizzarla. Dal punto di vista cronologico, dopo la consegna ad inizio anno del progetto definitivo, nei prossimi messi verrà bandita la gara d'appalto internazionale per la realizzazione di questa parte di tracciato, che prevede 13 stazioni per un totale di oltre nove chilometri di percorso.