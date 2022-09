La soddisfazione di Stefano Lepri (Pd): "Firmato dal ministro Orlando il decreto per la non autosufficienza"

"In Piemonte arriveranno 45,5 milioni di euro, dopo che il ministro Orlando ha firmato il Decreto sul piano per la non autosufficienza", ha sottolineato con soddisfazione il candidato del Pd alle elezioni del 25 settembre Stefano Lepri.

"Una somma importante per gli anziani e le persone con disabilità, in un momento in cui la Giunta Cirio invece ha tagliato 10 milioni in tre anni sul Fondo regionale per la coesione sociale (erano 55 milioni di euro nel 2019, tagliati fino a 45 milioni di euro nel bilancio di previsione 2022 della Regione). Considerando l’inflazione e il caro energia, la spesa storica sociale regionale avrebbe dovuto essere non solo difesa, ma anche aumentata".