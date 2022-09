La vendemmia 2022 versa nelle bottiglie i segni della siccità: "Ha colpito anche le vigne, bisogna agire"

A lanciare l'allarme, in particolare, è Coldiretti Torino. Che da un lato rassicura: " La vendemmia in corso non mostra cali significativi di produzione grazie anche ai rigidi limiti per ettaro stabiliti dai disciplinari delle diverse Doc ", ma dall'altro ammette le criticità : " Grandi quantità di grappoli che hanno patito la mancanza d’acqua ". Questo è quanto emerso nel corso della riunione del Tavolo vitivinicolo di Coldiretti Torino , il gruppo di lavoro del maggiore sindacato agricolo, composto da rappresentanti dei produttori delle zone vinicole del torinese.

Le viti come i cereali, la frutta o il fieno

Per questo il presidente della Federazione torinese ribadisce l’urgenza di discutere della creazione di nuovi piccoli invasi sparsi sul territorio che possano raccogliere l’acqua quando i corsi d’acqua sono in piena come risorsa preziosa per i mesi di siccità e in presenza di temperature estreme. "Non dobbiamo perdere altro tempo – afferma Mecca Cici –. Se patisce anche la vite vuol dire che dobbiamo fare qualcosa. Va discusso ora un progetto complessivo per dare l’acqua alla nostra agricoltura per continuare a produrre cibo e, ora anche vino, di qualità. Usiamo il periodo autunnale e invernale per non farci trovare impreparati di fronte a una possibile nuova stagione siccitosa. Coldiretti chiede che, sfruttando anche la concessione al Piemonte dello stato di emergenza idrica e utilizzando le risorse del PNRR, venga discusso un piano provinciale per agevolare lo scavo di nuovi pozzi da prima falda, l’accumulo delle acque piovane da parte delle aziende agricole, l’utilizzo irriguo di piccoli bacini già esistenti e l’uso plurimo di acqua derivata da bacini idroelettrici".