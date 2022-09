"Muri del Teatro Nuovo sono bacheca di CasaPound, non è più tollerabile"

"Carlone e Adriana per sempre con noi". È questo lo striscione affisso da CasaPound sui muri del Teatro Nuovo per ricordare Carlo Sacchetti e la moglie Adriana Messa, morti mattina in un incidente stradale nel Grossetano dopo aver partecipato alla manifestazione nazionale del partito di estrema destra a Principina a Mare.

"Teatro Nuovo bacheca di CasaPound"

A prendere posizione contro la scritta l' ANPI Nicola Grosa, che tramite il Presidente Augusto Montaruli ha scritto al sindaco Stefano Lo Russo per denunciare come da anni i muri dell'edificio culturale di via Petrarca "sono di fatto l'enorme bacheca di Casa Pound. Uno spazio di grandi dimensioni che viene occupato regolarmente dai loro messaggi ”politici”.

"Non è tollerabile lasciare bene pubblico a loro disposizione"

"Non è più tollerabile - sottolinea l'Anpi Nicola Grosa - che un bene comune sia di fatto lasciato a loro disposizione. Non è più tollerabile quando altri rispettano le regole, quando si ripetono vili atti di vandalismi alle lapidi dei caduti per la Resistenza". Solo ieri ignoti hanno bruciato la corona di alloro sotto la lapide dei partigiani di Largo Montebello.