Giovani, inclusione e stile di vita sano: gli obiettivi dell’edizione 2022 della Settimana Europea dello Sport

Aspettando le Atp Finals 2022, in programma al Pala Alpitour dal 13 al 20 novembre, in questo fine settimana torna a Torino Tennis & Friends - Salute e Sport, l’“Official Charity Event” delle Nitto ATP Finals. Quest’anno al centro della manifestazione la salute e la prevenzione di giovani e donne. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno (che ha registrato, tra visite e check up mirati oltre 2000 prestazioni gratuite), Tennis & Friends, darà il via alla sua seconda edizione nel capoluogo piemontese, anticipando, come partner ufficiale della Commissione Europea, la Settimana Europea dello Sport.

Attraverso dibattiti, interviste e tavole rotonde, si entrerà nel vivo dell’evento, insieme al Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele Sciscioli, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’Assessore della Sanità- Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, l’Assessore allo Sport – Regione Piemonte, Fabrizio Ricca e l’Assessore allo Sport Regione Piemonte, Domenico Carretta, Assessore allo Sport e grandi eventi, Evelina Christillin, membro UEFA e Fifa Council, Massimo Gaudina, Capo della rappresentanza della Commissione Europea a Milano, il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, SpA Vito Cozzoli, il fondatore di Tennis and Friends, il prof. Giorgio Meneschincheri, e il presidente del Circolo della Stampa Sporting, Pietro Garibaldi. Insieme all’eccellenza sanitaria torinese, con il prof. Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino – Regione Piemonte e Commissario dell’Azienda Zero, il prof. Giovanni Di Perri. Direttore SCDU Malattie infettive presente anche la Presidente della Fondazione Incontra Donna, Adriana Bonifacino.

L'evento torinese farà da apripista alla Settimana europea dello sport, in programma dal 23 al 30 settembre, con milioni di persone tra cui atleti, appassionati, esperti e associazioni sportive di tutta Europa che si riuniranno idealmente per partecipare a una delle più grandi iniziative sportive: EWOS 2022.

La cerimonia di apertura si svolgerà a Praga il giorno 23 settembre, nel corso del semestre di presidenza della Repubblica Ceca. L’obiettivo di EWOS 2022 è quello di riuscire, attraverso lo sport, a riunire individui di tutte le generazioni in un senso unico di comunità, costruire resilienza e contribuire alla felicità e al benessere della persona. Lo sport deve continuare a rafforzare i legami reciproci ed essere strumento efficace per immaginare e plasmare il futuro che vogliamo. L’obiettivo sarà raggiunto focalizzandosi nel 2022 sulle seguenti tre tematiche:

GIOVANI

Il 2022 è l'Anno europeo della gioventù: dare nuove prospettive positive e opportunità ai giovani è un aspetto essenziale. Lo sport e l'attività fisica hanno un ruolo da svolgere nel sostenere un futuro migliore e più sano per le nuove generazioni europee.

INCLUSIONE E UGUAGLIANZA

Lo sport e l'attività fisica sono vettori di inclusione nelle comunità. Tutti dovrebbero essere incoraggiati a partecipare e sentirsi completamente coinvolti, indipendentemente da età, sesso, nazionalità, orientamento sessuale, disabilità, background socioeconomico, ecc. L'inclusione, da sempre un valore fondamentale della campagna della Settimana europea dello sport sin dalla sua concezione, assume oggi un'importanza ancora più rilevante.

HEALTHY LIFESTYLE - UNO STILE DI VITA SANO

L'attività fisica aiuta a raggiungere uno stile di vita più sano. Lo sport non fa solo bene alla salute fisica, ma è anche benefico per il proprio benessere mentale. La pratica sportiva può avvenire ovunque. Per Ewos 2022 sono state definite cinque aree non esclusive: casa, luogo di lavoro, scuola, outdoor, club sportivi e fitness club.