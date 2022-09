Al Parco del Valentino la prima tappa dell'edizione 2022 di "Tennis in piazza"

Mancano meno di due mesi alle Nitto ATP Finals, ma Torino comincia già a mettere il tennis al centro dell’attenzione. In attesa del grande evento che si terrà al Pala Alpitour dal 13 al 20 novembre - dove scenderanno in campo i migliori otto singolaristi e le migliori otto coppie di doppio della Pepperstone ATP Race to Turin - nei mesi di settembre e ottobre sei parchi e luoghi iconici della città diventeranno location di “Tennis in Piazza”.

Organizzata dalla Federazione Italiana Tennis, in collaborazione con il Comune di Torino e l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, la manifestazione si articolerà su sei appuntamenti aperti a tutti coloro che vorranno avvicinarsi a una disciplina che in Italia sta vivendo un momento di straordinario interesse.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Torino, ha preso il via questo fine settimana (16-18 settembre) al Parco del Valentino e proseguirà secondo il seguente calendario:

23-25 settembre: Parco Ruffini

30 settembre-2 ottobre: Piazza d’Armi

7-9 ottobre: Parco della Confluenza

14-16 ottobre: Parco Dora

28-30 ottobre Piazza Castello