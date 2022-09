Graphic Days Festival: per la settima edizione cambia format e si diffonde per la città

Il Graphic Days torna per la settima edizione dal 17 settembre al 2 ottobre.

Il festival di visual design promosso dall'associazione Print Club Torino, dall'agenzia quattrolinee e dall'associazione Plug per la prima volta sarà diffuso in città in 6 location principali.

Il calendario comprende un ventaglio di 40 appuntamenti a cura degli studi di design del territorio, mentre le iniziative saranno dedicate al mondo dell'infanzia con il tema "Kids".

Il 17 e 18 settembre si apre con un evento speciale ai Docks Dora, con un programma di mostre, workshop, talk, proiezioni video, performance, una mostra dell'artigianato e un'area food & beverage allestita per l'occasione.

Il 21 settembre invece inaugura una mostra personale dell'illustratore Lucio Schiavon presso Spazio Musa, il locale polifunzionale situato di fronte al Santuario della Consolata.

La casa del festival sarà nella Manica del Mosca della Cavallerizza Reale, che dal 23 settembre al 2 ottobre ospiterà iniziative, performance, talk, appuntamenti con illustratori e serigrafi.

Ospite d'eccezione, Cas Holman, toy designer di fama internazionale, che da 18 anni progetta e promuove il gioco, selezionata da Netflix per la serie "Abstract: The Art of Design", il quale terrà un workshop e una conferenza il 24 settembre.

Per info https://www.graphicdays.it/