Marascio e Maggia (FdI): "Inaccettabile escludere la Circoscrizione 4 dai fondi comunali per la manutenzione stradale"

“Apprendiamo, con sorpresa e sgomento, che la Circoscrizione 4 è stata tagliata fuori dai fondi che il Comune ha stanziato per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi”, dichiarano i Consiglieri di Fratelli d’Italia per la Circoscrizione 4 Raffaele Marascio e Luca Maggia.

“Questo è ciò che emerge dal piano di fattibilità tecnica ed economica elaborato dal Comune per gli interventi sulla pavimentazione di vie e strade. Stiamo parlando di ben 2 milioni di euro da dividere fra le varie Circoscrizioni, ma di cui la 4 non vedrà neanche un centesimo. Tutto ciò è inammissibile, considerato lo stato in cui versano le strade dei quartieri di San Donato, Campidoglio e Parella, tra buche e crepe pericolose sul manto stradale che rischiano di mettere a repentaglio l’integrità dei veicoli nonché la sicurezza degli automobilisti”.

“La motivazione per cui la nostra Circoscrizione sarebbe stata esclusa è che riceverà maggiori fondi dal PNRR, ma bisogna dire le cose come stanno: quei fondi saranno vincolati a determinate zone, che molto spesso non rientrano tra quelle su cui vi è bisogno di interventi – proseguono gli esponenti di Fratelli d'Italia - Chiediamo al Presidente Alberto Re una presa di posizione immediata e netta nelle sedi competenti: la Circoscrizione 4 necessita di quei fondi più di altri, la condizione del manto stradale in molte vie rischia di mettere a repentaglio l’incolumità dei cittadini".