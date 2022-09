Duecento anni di Opera Barolo: verso i festeggiamenti del 2023

Festeggiamenti in vista del 2023 per l'Opera Barolo

L’Opera Barolo si prepara a celebrare i 200 anni dalla sua fondazione ospitando l’anteprima del Festival MiTo. Alla vigilia della fondazione avvenuta nel 1823 dai marchesi Giulia e Carlo Tancredi di Barolo.

“È stato un luogo di tanta sofferenza, ma anche tanta bellezza. Per noi ospitare questo evento musicale è un completamento incredibile” spiega Anna Maria Poggi.

A fare parte oggi del Distretto Sociale Opera Barolo sono 17 enti, laici e religiosi, dedicati al sociale: dagli ambulatori, agli uffici pastorali, dall’accoglienza per migranti, per ragazzi e madri in difficoltà, fino al polo alimentare.

A fare da apripista saranno le visite guidate all’intento della struttura che partiranno dal 19 settembre in concomitanza con il Festival dell’accoglienza 2022. Si entrerà poi nel vivo nell’anno nuovo, il 19 gennaio con le iniziative ad hoc per festeggiare il bicentenario e far conoscere il distretto alla città.