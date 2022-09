A Chivasso è iniziato il conto alla rovescia: arrivano i tre giorni dedicati ai Nocciolini, con la "conquista" di via del Collegio [FOTO e VIDEO]

Grande attesa e conto alla rovescia per la Festa dei Nocciolini, uno dei momenti più amati dai residenti di Chivasso (e non solo). L'edizione numero 26 andrà in scena dal 23 al 25 settembre, nella zona pedonalizzata del centro storico (con l'aggiunto di via del Collegio).





, assessore al commercio, turismo e bilancio di Chivasso -.".Tante le novità dell'evento: alla presentazione di oggi anche il consigliere regionale Gianluca Gavazza. "", commenta, presidente di. "".Durante la festasi occuperà invece dell’intrattenimento e della selezione musicale in supporto alla comunicazione dell’evento. Non mancheranno ospiti musicali emergenti come Alessandro Merenda, già recente protagonista a Ritmika assieme a Emanuel Victor.