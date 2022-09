Trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze psicotrope

Una pattuglia del Commissariato di Barriera Milano, impegnata in un servizio di prevenzione dei reati, ha arrestato un cittadino nigeriano di 29 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Erano da poco passate le ore 21 di sabato 10 settembre, quando la volante ha notato il soggetto che, transitando su corso Vercelli, ha cercato di sfuggire al controllo accelerando a bordo di una bicicletta elettrica, ma è stato fermato all'intersezione tra corso Vercelli e corso Novara. Sottoposto a controllo, l'uomo, irregolare sul territorio nazionale con un permesso di soggiorno scaduto, è stato trovato in possesso di 26 pastiglie contenenti un potente analgesico con effetti psicotropi, utilizzato spesso come sostituto delle tradizionali droghe e di cui non era in grado di giustificare il possesso.

Quando il soggetto ha intuito che gli agenti avrebbero approfondito la ricerca anche nel luogo di dimora ha fornito un indirizzo fittizio tentando di eludere il controllo ma, a seguito di un accertamento, ha individuato il reale domicilio rinvenendo un'ingente quantità di pasticche contenenti diverse sostanze psicotrope probabilmente destinate alla vendita.

L'operazione ha consentito di rinvenire e sequestrare 1226 pastiglie, alcune delle quali hanno come principio attivo il tramadolo, sostanza con effetti psicotropi assimilabili alla cosiddetta "droga del combattente", e una somma pari a 2.500 euro verosimilmente di provenienza illecita.

Il 29enne è stato così tratto in arresto perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto nella locale casa circondariale. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.