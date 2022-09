Eventi |

Cinquant'anni di palestra e 17 senza "Lo Zio": la Crocetta organizza un quadrangolare per Valentino Ballin

La società di pallacanestro ospiterà il 24 e 25 settembre il torneo con squadre provenienti da Bergamo, Borgomanero e Varese

Valentino Ballin, storico punto di riferimento della Don Bosco Crocetta di pallacanestro

E' mancato nel 2005, ma non è mai stato dimenticato: dal mondo della pallacanestro torinese, ma anche dalle decine e decine di ragazzi (oggi uomini) che sono cresciuti sotto la sua ala protettrice, anche se burbera. Una scuola che ha regalato anche campioni alla palla a spicchi nazionale come Carlo Caglieris o Stefano Vidili.



Ecco perché la Don Bosco Crocetta organizza ancora una volta un momento di ricordo di Valentino Ballin, per tutti (ma proprio tutti) "lo Zio", ospitando un quadrangolare tra squadre giovanili di Under17 eccellenza di basket. La cornice sarà ovviamente la palestra storica di via Torricelli 32 (ribattezzata "PalaBallin") nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre: un'occasione anche per celebrare i 50 anni della struttura sportiva che sorge sotto l'oratorio.



Le quattro società che daranno vita alla competizione, oltre a quella ospitante, sono la Bluorobica Bergamo, il College Borgomanero e la Varese Academy. La prima palla a due si alzerà sabato mattina alle 10.30 con la gara Crocetta-Varese, cui seguiranno gli altri incroci che riprenderanno domenica pomeriggio alle 15.



Un momento di sport, ma anche di ricordo e di grande riconoscenza nei confronti di una persona che, in maniera discreta ma incisiva, ha contribuito alla formazione di intere generazioni. Forte dell'impronta salesiana che permeava l'ambiente (anche se Ballin non era un sacerdote), la formazione umana dei ragazzi è sempre venuta prima di quella sportiva. "Non pensate sempre a vincere - era una delle frasi dello Zio -, ogni tanto è meglio perdere, ma farli crescere".

Massimiliano Sciullo

