Sabato a Torino mega-raduno di Harley Davidson tra passione e solidarietà

Non a caso quest’anno la Willy Run è organizzata insieme alla ‘Route 21 Chromosome on the Road’, un giro d’Italia in moto con sei ragazzi affetti da sindrome di Down i quali, a turno, viaggiano a bordo della Harley Davidson guidata da Gian Piero Papasodero, vicepresidente dell’associazione “Diversa-mente”.

Appuntamento in piazza Solferino

L'appuntamento è per il 24 settembre in piazza Solferino dove, alle 9.30, si raduneranno più di 150 motociclisti nel cuore della città. Ad accogliergli e fare gli onori di casa i soci dell’Avgvsta Tavrinorvm Chapter Italy, la sezione subalpina della HOG (Harley Owners Group), il gruppo ufficiale di proprietari di Harley-Davidson più grande e famoso al mondo.