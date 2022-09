Mirafiori, riflettori accesi nella zona delle case popolari: un arresto e 38 persone controllate

Dopo le tante segnalazioni arrivate nei giorni precedenti da alcuni residenti, è scattato il blitz da parte degli agenti della Polizia di Stato e di quelli della Municipale all'interno di alcune casa popolari di Mirafiori.



In particolare, in via Poma, via Scarsellini e in corso Salvemini le forze dell'ordine hanno controllato 4 camper, 14 veicoli e 38 persone, di cui 17 con precedenti di polizia. Inoltre, durante il controllo effettuato in via Poma, è stato rintracciato un cittadino bosniaco di 33 anni nei confronti del quale è emerso un ordine di carcerazione per reati legati allo smaltimento dei rifiuti, emesso dalla procura di Roma, e che pertanto è stato portato in carcere.

Il servizio è proseguito con due posti di controllo su strada, che hanno portato al sequestro di sostanza stupefacente a carico di un giovane cittadino marocchino, poi multato.