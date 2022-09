Incidente sul lavoro al Carrefour di Moncalieri, la protesta dei sindacati: "Emergenza sicurezza"

Sono scesi in strada questa mattina, davanti al punto vendita Carrefour di Moncalieri, per ribadire la propria richiesta. Perché c'è una "emergenza sicurezza" nel mondo del lavoro.

Lo hanno fatto i lavoratori e i sindacati di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Torino a seguito dell'incidente che si è verificato lunedì mattina.



A rimanere coinvolto, durante le normali operazioni di carico e scarico merci in magazzino, è stato un dipendente di 39 anni, rimasto schiacciato. Operato lunedì notte, ora ha una prognosi di 63 giorni.

Un incidente sulle cui dinamiche stanno ancora indagando gli organismi competenti. L'azienda ha manifestato la propria vicinanza al lavoratore e alla famiglia, mentre i sindacati ribadiscono come "da troppo tempo denunciamo una vera e propria emergenza sicurezza nel mondo del lavoro. Anche nel settore del commercio".