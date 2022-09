Oltre 6.000 prodotti biologici e certificati per la tua routine di bellezza, su www.wingsbeat.shop

Alla ricerca di cosmetici naturali, biologici certificati e 100% vegan? È semplice trovarli su www.wingsbeat.shop. Si tratta di una profumeria online che annovera nel suo catalogo digitale oltre 6.000 prodotti, espressione dei brand di riferimento del settore. Le consegne avvengono in 24/48 ore ed è attivo un servizio di assistenza multi-canale fornito da professionisti.

La proposta del portale sfrutta tutte le potenzialità della natura per offrire ciò che serve per la propria routine di bellezza. Scorrendo tra gli scaffali di Wingsbeat incontriamo, infatti, creme viso e bio-balsami, soluzioni antiage, esfolianti o anticellulite, trattamenti labbra, shampoo solido, tinte per capelli, scrub e lozioni. Senza dimenticare gli accessori, come pinzette, spazzole, elastici e pennelli per il trucco.

Alla piattaforma digitale si affiancano tre Natural Concept store: due a Cagliari e uno a Oristano. Per quanto riguarda le spedizioni, invece, prevedono corriere espresso e consegna in 24/48 ore. Inoltre, per importi superiori a 42,90 euro diventano gratuite.

Nell’ambito dei brand, sono stati selezionati tra quelli più apprezzati dalle consumatrici. Molti di essi, poi, sono eccellenze italiane. Qualche esempio? Neve Cosmetics, Benecos, Le Erbe Di Janas, Bio’s, Esmeralda, La Saponaria, Biofficina Toscana, Antos, Maternatura, Tangle Teezer, Gyada Cosmetics, Parlux, Purobio, Alkemilla, Domus Olea Toscana e Phitofilos.

Sia in fase di selezione del prodotto che nel post-vendita viene assicurata un’assistenza multi-canale, fornita da un team di esperti del settore. Il customer care è raggiungibile tramite live chat online (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00), indirizzo e-mail e numero telefonico (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00).

Passando in rassegna l’offerta dell’e-shop si incontra la sezione dedicata alla “Wingsbeat Collection”, che comprende una selezione di articoli e idee regalo realizzati dall’azienda: scrunchies in cotone biologico, panni struccanti in bambù e kit per la skin-care.

Con un tap su “Occasioni” si trovano centinaia di prodotti in saldo, con riduzioni che raggiungono anche il 30%. Invece, “Zero Waste” è la categoria che include cosmetici plastic-free, derivanti da agricoltura biologica e confezionati con packaging 100% riciclabili.

Infine, come autorevole conferma a proposito dell’elevata qualità degli articoli e della professionalità di Wingsbeat giungono gli oltre 2.400 feedback verificati da eKomi, che registrano l’ottimo punteggio medio di 4,9/5.

Acquista ora su www.wingsbeat.shop cosmetici bio, con ingredienti naturali e cruelty free. E se ti iscrivi alla newsletter ti aspetta uno sconto del 15% sul tuo prossimo ordine!