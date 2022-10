Recensioni e opinioni: quanto contano se vuoi cambiare gestore di luce e gas

In vista dei rincari in bolletta bisogna correre subito ai ripari, rivalutando il proprio stile di vita e se il proprio operatore di luce e gas sia conveniente o non sia il caso di cambiare gestore.

In quest’ultimo caso, come fare a scegliere il nuovo? Conviene affidarsi a un brand già noto sul mercato o altri poco conosciuti ma che propongono tariffe a basso prezzo? La scelta naturalmente dipende da soggetto a soggetto ma di base è vero che alcuni potrebbero proporre dei prezzi apparentemente più convenienti, ma si potrebbero avere delle sorprese successivamente in bolletta e quindi ci si potrebbe pentire della scelta fatta, col rischio di dover nuovamente cambiare operatore.

Un modo efficiente per valutare l’affidabilità di un gestore potrebbe essere leggere le recensioni, come si usa ormai fare per ogni tipo di prodotto o servizio che si intende acquistare. Confrontando le valutazioni lasciate da chi ha usufruito di quei gestori, come ad esempio le recensioni e opinioni su Iren gas e luce, ci si potrà basare sulle loro esperienze per capire quale è l’opzione giusta per il proprio caso.

Professionalità, brand authority e convenienza: i 3 pilastri per concludere un buon affare

Ma se quando non si conosce un marchio tendenzialmente la prima emozione che emerge è la diffidenza, il timore che non sia adatto, è ancora più complesso fare una scelta quando in gioco ci sono tutti brand noti. In questi casi probabilmente possono entrare in conflitto altri fattori che alla fine porteranno il potenziale cliente a fare una scelta piuttosto che un’altra e questi mediamente sono:

La professionalità , misurabile, in un certo qual senso, proprio tenendo conto dei pareri positivi che altri utenti hanno lasciato in merito al lavoro svolto dai professionisti del settore;

, misurabile, in un certo qual senso, proprio tenendo conto dei pareri positivi che altri utenti hanno lasciato in merito al lavoro svolto dai professionisti del settore; La brand authority , cioè quanto effettivamente sia autorevole il brand sul mercato tanto da sbaragliare la concorrenza senza alcun sforzo;

, cioè quanto effettivamente sia autorevole il brand sul mercato tanto da sbaragliare la concorrenza senza alcun sforzo; La convenienza, forse il fattore più determinante tra tutti. Infatti se all’utente si propongono offerte convenienti e sa di potersi fidare del marchio in virtù della rinomata autorevolezza sul mercato e dell’impeccabile servizio offerto, allora il potenziale cliente ha trovato esattamente ciò che cercava.

3 cose da valutare per scegliere il gestore di gas e luce

E nell’eventualità in cui, nonostante la dimostrata professionalità del team, la convenienza delle tariffe e la brand autority di un marchio, il potenziale cliente avesse ancora altri dubbi? In tal caso può analizzare 3 aspetti che gli permetteranno di fare la scelta finale con ulteriore senso di consapevolezza di ciò che sta comprando, ovvero:

Il comportamento giornaliero: si tratta di un soggetto che trascorre più tempo a casa o fuori? La risposta sarà fondamentale per valutare i consumi; Le opinioni e le recensioni : per avere, come ribadito, una panoramica completa di chi offre cosa e a che prezzo e dunque comparare ogni gestore per ciascuna voce; Il servizio clienti e post vendita : nell’eventualità l’acquirente possa aver bisogno di assistenza dopo aver concluso l’acquisto.

Sulla base di tutti questi elementi alla fine la scelta risulterà decisamente più semplice.