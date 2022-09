Video editing: tutto quello che c’è da sapere per modificare l’audio

Il video è uno degli strumenti di marketing più efficaci e performanti, sia a livello comunicativo che per quanto riguarda le conversioni.

Naturalmente, è importante ricordare che la qualità di questi contenuti multimediali non è legata soltanto al livello delle riprese effettuate o al loro montaggio, ma anche ad altri aspetti altrettanto fondamentali che, se trascurati, rischiano di compromettere il risultato finale.

Un ruolo determinante viene giocato anche dalla traccia audio, che dev’essere in grado di risultare accattivante e di mantenere alta l’attenzione dello spettatore allo stesso modo dell’immagine. La grande potenza del video risiede infatti proprio nel fatto che la combinazione di immagini e di suono è in grado di rimanere impressa molto più a lungo nelle persone e, di conseguenza, di veicolare in modo più incisivo il messaggio che si vuole trasmettere.

Per ottenere risultati efficaci da questo punto di vista, allora, è determinare capire come intervenire al meglio per modificare i contenuti multimediali in modo ottimale, semplice e veloce.



L’importanza di modificare la traccia audio

Negli ultimi anni l’universo del video si è evoluto con grande rapidità, tanto che ad oggi ogni creator digitale è consapevole dell’importanza della fase di editing.

Uno degli aspetti più rilevanti del video editing è rappresentato sicuramente da tutto quell’insieme di operazioni che permettono di migliorare il suono. Rimuovere il rumore di sottofondo da video e filmati contribuisce a rendere il contenuto non soltanto più professionale ma anche più fruibile e interessante per l’utente.

Attualmente, se si ha la necessità di modificare una traccia audio da un video oppure eliminare il fastidioso rumore di sottofondo è possibile optare per diversi strumenti. In particolare, quelli più apprezzati per la loro comodità sono gli editor di audio online, che consentono di ottenere tracce audio e video pulite e professionali in poco tempo. Naturalmente, tool di questo tipo risultano indispensabili anche qualora si desideri estrarre l’audio oppure aggiungerlo in qualità di file separato al proprio filmato.

Per effettuare modifiche all’audio di un video in modo professionale è possibile affidarsi a Filmora video editor, un programma che permette di svolgere ogni operazione con facilità così come di ottimizzare i tempi della fase di editing.

Con Filmora Wondershare, infatti, è possibile gestire tutto il processo attraverso un’unica piattaforma, in quanto, oltre alle funzionalità di video editing, aggiunge anche quelle di un vero e proprio editor del suono.



Come modificare l’audio di un video in modo efficiente e veloce

Filmora risulta senza dubbio essere uno degli editor audio online gratuiti più interessanti attualmente disponibili sul mercato.

Dotato di numerose funzionalità per intervenire sulle tracce audio anche in modo avanzato, questo software dà la possibilità di sfruttare un ampissimo catalogo di effetti sonori gratuiti e completamente liberi da royalties, tutti facilmente inseribili all’interno del proprio video.

Altrettanto importante sottolineare il fatto che, ricorrendo a Filmora, gli utenti che necessitano di operazioni avanzate possono servirsi dell’audio ducking, uno strumento particolarmente utile che serve per diminuire in modo automatico il rumore di sottofondo presente all’interno del video e far risaltare la voce.

Per chi, invece, desidera alterare l’audio lavorando su frequenze diverse risulta molto utile l’equalizzatore.

Naturalmente, Filmora offre anche la possibilità di cambiare tono. Nell’ambito della modifica dell’audio di un video si tratta di un aspetto determinante, in quanto influisce nel rendere un contenuto multimediale più accattivante nonché maggiormente in linea con le proprie specifiche necessità professionali.

Infine, è importante sottolineare come Filmora permetta anche di soddisfare le esigenze di tutti coloro che necessitano di convertire i video da mp4 a mp3 e di estrarre il sonoro con un solo click, risultando di fatto un valido e potente alleato per tutte le operazioni di editing del suono.