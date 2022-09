Settimo Torinese scende a rete: tutto pronto per una nuova stagione di tennis (e di padel)

Cresce a Settimo Torinese la passione per la racchetta, sia essa per il tradizionale tennis o per l'innovativo padel. E nella frazione Mezzi Po al risposta a questo tipo di passione fa rima con Verdelago Sport.

Per presentare attività e occasioni, si è celebrata una giornata dedicata a queste discipline, di fronte a una platea di appassionati e di semplici curiosi. Date di inizio e fine corsi, metodologia di insegnamento e strutture dei corsi, il menu previsto. Ma nelle scorse settimane si sono già celebrati i classici open day.



"Vedo tante facce nuove e questo è importante per noi, che celebriamo il decimo anno - dice Amedeo Bernardo, presidente della scuola tennis -: la nostra è una realtà che nasce come tennis e che man mano ha accolto la disciplina del padel. Abbiamo tre campi in terra rossa e tre per il padel. Ci stiamo evolvendo e per il prossimo anno i campi da tennis diventeranno cinque, mentre quelli di padel triplicheranno, senza dimenticare il beach volley".



Lo staff può contare sulle certificazioni federali. "Ci teniamo a far bene - aggiunge il presidente - anche a fronte di un numero di praticanti che aumenta ogni anno, dopo anni di Covid che hanno bloccato l'attività e ora la guerra in Ucraina che aumenta i costi dell'attività. Puntiamo molto sui ragazzi: sono loro il futuro del nostro centro e per quello cerchiamo di garantire staff di insegnamento molto qualificati".