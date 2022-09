Giorgis (Pd): "Il lavoro deve avere tre caratteristiche: garantito, sicuro e ben retribuito"

"Concorrere allo sviluppo materiale e spirituale della società, lavorare, non è solo un dovere, ma un diritto fondamentale che deve esser garantito a ogni persona". Così Andrea Giorgis, candidato per il Partito Democratico al Senato, rilancia il tema dell'occupazione e della qualità del lavoro a pochi giorni dalla consultazione elettorale del 25 settembre.



Lo fa davanti ai cancelli di Mirafiori, alla storica Porta 2. E punta con forza sul tema della sicurezza e della lotta agli infortuni e alle tragedie che in questi giorni riempiono le pagine di cronaca. "Deve essere un lavoro sicuro: non è possibile continuare ad assistere quasi tutti i giorni a episodi in cui le persone muoiono o si feriscono gravemente sul posto dove prestano la propria opera".



Terzo aspetto, non meno importante, quello della retribuzione. "Deve essere un lavoro pagato nella maniera giusta: un lavoro che garantisca al lavoratore e alla sua famiglia una condizione libera e dignitosa. Anche per questo abbiamo proposto di ridurre il cuneo fiscale, aumentando così il potere d'acquisto delle famiglie. E' un modo serio di affrontare il tema della povertà e della tutela del lavoro".

Dito puntato, infine, verso chi propone ricette come quella della flat tax. "".