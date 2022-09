Aurora “resta” in movimento con il torneo notturno di calciobalilla in piazza Borgo Dora

Un torneo di calciobalilla notturno, sulla piazza principale di Borgo Dora, probabilmente non si era mai visto: e invece, grazie a un'idea dei promotori del progetto “Aurora in Movimento” UISP Torino e Associazione Arteria nell'ambito del bando Tonite, quello che a molti avrebbe potuto sembrare impossibile è diventato realtà.

Una ricca partecipazione

L'iniziativa si è svolta martedì sera, con una ricca partecipazione interculturale e intergenerazionale: “Viste la numerose presenze alle attività che solitamente svolgiamo il martedì sera – ha spiegato Matteo Mastorci di UISP – abbiamo pensato di organizzare il torneo di calciobalilla. I biliardini sono stati forniti dalle associazioni e, grazie a un po' di passaparola e, si sono presentate moltissime persone anche non appartenenti al nostro gruppo, grazie a cui siamo riusciti a formare una quindicina di squadre”.

L'occasione è stata valida anche per fare il punto della situazione su Aurora in Movimento: “Il progetto - ha aggiunto Mastorci – andrà avanti fino alla fine di ottobre: la ripresa post-estiva è andata molto bene e da lunedì scorso abbiamo iniziato un corso di italiano ai Giardini Alimonda; la settimana prossima, invece, realizzeremo un intervento di urbanismo tattico al ponte Moussa Balde”:

Una coordinatrice tra i giocatori

Tra i giocatori c'era anche la coordinatrice della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili della Circoscrizione 7 Sara Razzetti: “Iniziative come questa - ha commentato – mi piacciono tantissimo e le ritengo vincenti perché sono in grado di coinvolgere moltissime persone di un territorio che finisce troppo spesso sui giornali solo come piazza di spaccio o per la delinquenza. Qui, invece, cittadini del posto e di diverse culture si incontrano per riappropriarsi degli spazi pubblici: spero, a proposito, che per la stagione invernale si possano presentare attività simili anche al chiuso”.