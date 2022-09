Fumettibrutti firma il manifesto del Festival del Digitale Popolare: appuntamento a Torino dal 7 al 9 ottobre

È Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti – fra le migliori autrici della scena fumettistica italiana – a realizzare il manifesto del primo Festival del Digitale Popolare, grazie alla collaborazione con Etna Comics. Nata a Catania nel 1991, ha riscosso l'ammirazione del pubblico e il plauso della critica fumettistica e, più in generale, letteraria con testi e disegni che raccontano in modo originale e spiazzante le storie sue e della sua generazione.

Nella locandina creata per il Festival, alla Mole Antonelliana monumento simbolo di Torino vediamo appoggiata una figura femminile con uno smartphone in mano e un visore per la realtà virtuale. Lo sguardo però è rivolto a noi, quasi indagatorio. Il colore verde dello sfondo racconta la fluidità, il senso del mescolarsi: giallo e blu infatti sono i colori della città, che insieme creano il verde.

“Siamo orgogliosi che un'artista sensibile e innovativa come Yole ci abbia fatto dono di questo manifesto – commenta Francesco Di Costanzo, presidente della Fondazione Italia Digitale – Identità, cultura, diritti, digitale alla portata di tutti sono alla base del lavoro della Fondazione e del Festival, perché il digitale è popolare quando davvero è compreso da tutti e rappresenta un progresso per tutti. Questa la sfida del Festival e avere al nostro fianco per raccontarla un’autrice di questo talento è una premessa di successo”.

L’autrice

Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, ha pubblicato per Feltrinelli Comics la trilogia Romanzo esplicito (2018), P. La mia adolescenza trans (2019) e Anestesia (2020). Ha inoltre partecipato all'antologia Post Pink. Antologia di fumetto femminista (2019) e curato Sporchi e subito (2020). I suoi lavori hanno vinto diversi premi, tra cui il Premio Micheluzzi alla Miglior opera prima al Napoli Comicon, il Premio Cecchetto al miglior talento emergente al Treviso Comic Book Festival, e il Gran Guinigi come miglior esordiente a Lucca Comics & Games.

IL FESTIVAL

Il primo evento italiano dedicato alla cultura e alle policy digitali, organizzato dalla Fondazione Italia Digitale, è in programma a Torino dal 7 al 9 ottobre 2022 (La Centrale di Nuvola Lavazza e Cap10100). Info e programma sono disponibili sul sito festivaldigitalepopolare.it e sui canali social della Fondazione. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione tramite il sito.

Tra gli ospiti Claudio Marchisio, La Rappresentante di Lista, Giorgio Chiellini, Makkox, Sara Gama, Cristiana Capotondi, Francesco Giorgino, Roberto Giacobbo, Santo Versace, Mario Calabresi, Agnese Pini, Luca Argentero, Paolo Ruffini, Samuel dj set.