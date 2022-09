Morte di Mahsa Amini: anche Torino si mobilita a sostegno della protesta in Iran

Anche Torino si mobilita a favore delle donne iraniane che in questo periodo stanno accendendo la miccia della protesta contro il regime, dopo la morte di Mahsa Amini, deceduta dopo il fermo di polizia subito per aver portato il velo in maniera ritenuta "non corretta".



L'appuntamento è per le 18 di venerdì 23 settembre, in piazza Castello, per una manifestazione dal titolo "Dal Kurdistan a Teheran, l'Iran sanguina".





"L’arresto della giovane da parte della “Polizia Morale” della Repubblica Islamica dell’Iran e la conseguente morte per le percosse subite, sta dimostrando che questo regime non ha alcun rispetto per la vita delle proprie cittadine e dei propri cittadini - dicono gli organizzatori che si definiscono Iraiane e iraniani di Torino -. In una intervista, il capo della Polizia di Teheran ha dichiarato che il fermo della ragazza è stato effettuato perché indossava abiti inadeguati e non confacenti alle norme islamiche che regolano anche l’abbigliamento, in particolare quello femminile".