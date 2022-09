Musicoterapia e disabilità: quali sono i benefici

Che la musica abbia un infinito potere ricreativo non è una novità, ma delle sue innumerevoli qualità terapeutiche si parla decisamente troppo poco. Già filosofi come Aristotele e Platone iniziarono a parlarne in tempi antichi, e non è a caso che il dio greco Apollo sia allo stesso tempo la divinità della medicina e della musica.

La musicoterapia è una disciplina che si basa sull’utilizzo della musica come strumento terapeutico e di educazione e riabilitazione. La musica infatti può stimolare sia a livello emotivo che sul piano motorio, rendendola un tipo di terapia particolarmente efficacie non solo su persone abili e disabili, ma anche su anziani affetti da Alzheimer o che stanno recuperando da un ictus.

Nel caso specifico di persone con disabilità, la musicoterapia può essere svolta singolarmente o in gruppo, a seconda delle esigenze e delle possibilità della persona. Vediamo ora insieme quali sono alcuni benefici di questa terapia.

Espressione

La musica offre uno strumento di comunicazione addizionale per chi ha difficoltà di movimento o di espressione. Essere in grado di esprimere le proprie emozioni e di comunicare chiaramente con altre persone infatti è importantissimo per la salute di qualsiasi individuo. La musica inoltre rappresenta un’ottima valvola di sfogo per lo stress e generalmente aiuta a migliorare l’umore.

Creatività

La musica risulta fondamentale anche per lo sviluppo e l’utilizzo di creatività, e per l’elaborazione di concetti astratti. Generalmente l’elaborazione di concetti astratti richiede un impegno mentale superiore alla norma. Per questo motivo l’uso di giochi musicali guidati favorisce non solo una creatività fine a se stessa, ma anche lo sviluppo di attività cognitive e intellettive utili nella vita di tutti i giorni.

Autonomia

Raggiungere l’autonomia rappresenta un grande traguardo per tutti, ma per le persone disabili in particolare può essere molto difficile da raggiungere. Anche se molto può e deve essere ancora fatto dallo stato per garantire la tutela delle persone disabili, l’autonomia in termini di mobilità urbana può essere “facilmente” raggiunta attraverso auto create su misura per il trasporto di persone disabili. Per raggiungere l’autonomia motoria, invece, il percorso è molto più arduo, e in questo la musicoterapia può essere di grande aiuto.

Per le persone con disabilità motorie è stato dimostrato che un percorso continuativo di musicoterapia che includa l’uso di strumenti musicali in combinazione con esercizi fisici, possa portare allo sviluppo di specifiche abilità motorie. Nel lungo periodo, queste attività possono portare a un certo livello di autonomia relativamente alle possibilità dettate dalle specifiche malattie.