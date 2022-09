Elezioni, l’appello al voto di Marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria”

Dare voce all’Italia seria. E’ questo l’obiettivo con cui Luigi Marattin , candidato alla Camera nel collegio Piemonte 2 con il partito di Carlo Calenda (Azione + Italia Viva), si presenta alle urne in vista delle elezioni del 25 settembre.

Il suo appello al voto per il partito di Calenda, per il Terzo Polo , è un invito a tutti i cittadini piemontesi: " Questo è un territorio di persone serie, abituate a lavorare e a produrre. A essere parte di una comunità, sulla base del principio del lavoro. Del merito e delle pari opportunità ".

"La politica in Italia, da molto tempo, ha dimenticato tutti questi concetti ed è diventata un grande reality show in cui si sono anche mischiate destra e sinistra e in cui si è rotto il legame fondante di una comunità, che è quello tra rappresentanti e rappresentati" spiega Marattin.