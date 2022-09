Politiche 2022, un seggio "virtuale" in centro per chi vorrebbe votare, ma non può farlo

Ecco perché, per segnalare la loro condizione, sarà allestito un seggio elettorale simbolico dalle 9 alle 18, in via Roma, all'angolo con via Principe Amedeo. " Per tutti coloro che avrebbero voluto votare ma non possono. Un'azione pensata per dare cittadinanza alle problematiche vissute da coloro che si vedono negato il diritto-dovere alle fondamenta della nostra vita democratica ", spiegano gli organizzatori di associazione Acmos, con il sostegno di Generazione Ponte, Fondazione Benvenuti in Italia, Associazione Donne Africa Subsahariana e II Generazione.

" Voto anch'io! No, tu no! ". Sembra un verso di Enzo Jannacci , in realtà ne rielabora il senso di esclusione e di impotenza che domenica 25 settembre - giorni di Elezioni - sarà provato da una certa fetta di popolazione. Si tratta, secondo e stime, di circa 5 milioni di elettori, il 10% degli aventi diritto: soprattutto studenti e lavoratori fuori sede, tra i 18 e i 35 anni, che non sono nelle condizioni di attraversare il Paese per tornare a casa e votare. Ma anche soggetti senza cittadinanza.

"Sono persone che studiano, lavorano e pagano contributi, ma che non hanno la possibilità di scegliere chi e come gestirà le risorse a disposizione, delineando il futuro del Paese in cui vivono. Con questa azione simbolica vogliamo lanciare un messaggio chiaro: questa situazione deve essere percepita come un problema per tuttз lз cittadinз e non solo per le persone escluse".



E ci sono iniziative legate a questa circostanza: come quella di FlixBus, che rimborserà il viaggio di andata di tutte le persone che nella settimana in corso, fino a domenica 25 settembre, sceglieranno di raggiungere il proprio comune di residenza a bordo degli autobus verdi, in Piemonte come nelle altre regioni italiane.