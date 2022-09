Tangenziale ancora in tilt a causa di uno scontro a Savonera: una vettura contro un autocarro

Ancora un incidente in tangenziale, questa volta all'altezza di Savonera, in direzione Sud.

Per una dinamica ancora da ricostruire sono entrati in collisione un autocarro e un'autovettura (guidata da una donna rimasta ferita, poi trasportata in codice giallo all'ospedale Maria Vittoria) e per consentire di riportare la situazione in condizioni di normalità, grazie all'intervento della Polizia Stradale, si viaggia solo sulla corsia centrale.



Attualmente sono forti le ripercussioni sul traffico.