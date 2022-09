Eventi |

Memorial Ballin, alla Crocetta è un successo il primo giorno del quadrangolare per ricordare lo "Zio"

Oggi pomeriggio le ultime gare tra padroni di casa, College Borgomanero, Varese academy e Bluorobica Bergamo

Prima giornata del Memorial Zio Ballin alla Crocetta

Un successo di pubblico e di entusiasmo, nella giornata di ieri, per i primi turni del Memorial quadrangolare che la Don Bosco Crocetta organizza per ricordare Valentino Ballin, storico "presidente" della società cestistica torinese. Palla a due alle 10,30 con i padroni ci casa dell'Under17 eccellenza che hanno sfidato i pari età di Varese Academy (sconfitta di misura, per le Bees, 68-67) quindi è stata la volta di College Borgomanero contro Bluorobica Bergamo, che ha vinto il derby lombardo 59-47. Alle 20,30 hanno chiuso il programma ancora i gialloverdi di casa contro Borgomanero, con una vittoria dei crocettini per 70-53.



Buono il successo di pubblico, tra genitori, appassionati e qualche ex giocatore che si è formato nelle giovanili di via Piazzi. La cornice è quella del ribattezzato PalaBallin, proprio in onore della persona che per decenni ha vegliato sulla crescita (umana prima che sportiva) dei ragazzi che gli venivano affidati. "Non pensate sempre a vincere, ogni tanto è meglio perdere, ma farli crescere", una delle sue frasi storiche.



Oggi molto è cambiato, scendendo le rampe di scale che portano alla palestra. Tutto è più moderno, rispetto a quando lo "Zio" vigilava rintanato dall'interno del suo piccolo ufficio nel sottoscala, illuminato da una luce piuttosto fioca. Alcuni ricordi sono stati affissi ai muri con orgoglio e affetto, le pareti hanno preso i colori sociali e nuovi accessi sono stati realizzati per rendere più agevole l'ingresso e l'uscita dalla palestra.



Occhi lucidi, qualche abbraccio e ricordi buttati lì, tra un rumore di palleggio, fischi arbitrali e cori di incitamento. Questa la ricetta che ieri ha funzionato e che si prepara a rinnovarsi anche per la giornata di oggi: alle 15 infatti ancora la Crocetta chiude il cerchio delle sfide contro Bergamo, mentre alle 17 saranno Varese e Borgomanero a giocarsi gli ultimi palloni. Alle 19 sono programmate le premiazioni dell'evento.

Massimiliano Sciullo

