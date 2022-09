Politiche 2022, affluenza in salita: alle 12 i torinesi che sono andati a votare sono stati il 17,53%

Cresce l'affluenza ai seggi, rispetto alle passate tornate. I torinesi che hanno scelto le prime ore della domenica per andare a votare sono stati il 17,53%. Lo dicono i primi dati delle rilevazioni, mentre l'esperienza diretta parla di code ai seggi anche per alcune lungaggini procedurali che sono più complesse rispetto al passato.



Alle Elezioni politiche del 2018 (una sola giornata di voto) alle ore 12 a Torino aveva votato il 16.85% degli elettori. Mentre nelle Elezioni amministrative del 2021 (due giornate di voto) alle ore 12 a Torino aveva votato il 9,62% degli elettori.

Code anche presso gli uffici elettorali per chi ha bisogno di rinnovare la tessera (per esempio in corso Valdocco).



Sarà possibile votare per le Politiche 2022 fino alle 23 di questa sera presso i 919 seggi che si sono aperti regolarmente questa mattina alle 7, dopodiché comincerà lo spoglio.