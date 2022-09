Cadavere sui binari tra Lingotto e Moncalieri, circolazione ferroviaria paralizzata

Dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 settembre, la circolazione ferroviaria è bloccata, dopo che attorno alle 17.30 è stato ritrovato un cadavere sui binari tra la stazione Lingotto e Moncalieri.

Pesanti ritardi e cancellazioni

Sul posto si sono recati il medico legale, polizia ferroviaria e le autorità giudiziarie per gli accertamenti del caso: non si esclude si sia trattato di un suicidio. Per intanto si segnalano pesanti ritardi e numerose cancellazioni su tutte le linee in transito.

Verso le 19.30 è stato dato il nulla osta per la ripresa della circolazione della linea Torino-Savona, mentre si è studiata anche la possibilità di adottare bus sostitutivi per cancellare i ritardi gravati dalla situazione.

Secondo episodio, dopo quello di Carmagnola

E' il secondo episodio oggi che vede la circolazione bloccata, dopo il gesto anticonservativo messo in atto da una persona alla stazione di Carmagnola, che aveva già provocato disagi e cancellazioni di treni nel primo pomeriggio.