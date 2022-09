Non solo Politiche, il "referendum alternativo" di Mattei finisce con la Polizia che sequestra le urne

Accanto alle elezioni Politiche, c'era anche un altro momento di voto in queste ore, a Torino. Si è trattato del "Referendum alternativo" organizzato da Ugo Mattei per consultare la cittadinanza sui temi dell'uscita dell'Italia dalla Nato e dall'Oms, come "primo atto di una rivolta non violenta di massa".



Il tutto non autorizzato, totalmente autogestito. E finito dunque con l'intervento della Polizia che ha sequestro le urne interrompendo le operazioni: le accuse riguardano la violazione di alcune leggi in maniera elettorale.



Gli agenti sono entrati nel circolo privato che era stato adibito a seggio, prelevando gli scatoloni e i fogli utilizzati per il voto. Gli organizzatori (di Mattei e della sua organizzazione, Comitato di Liberazione Nazionale), annunciano ricorso.