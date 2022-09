Videosorveglianza in Circoscrizione 5, Crescimanno insiste con il Comune: "Telecamere necessarie per il controllo del territorio"

La Circoscrizione 5 è in forte pressione sul Comune di Torino per ottenere l'installazione di un sistema di videosorveglianza h24 che permetta di monitorare le aree più a rischio del territorio. L'obiettivo? Tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza in una zona dove la microcriminalità, lo spaccio e i furti sembrano ormai incontrollati.

Il presidente Enrico Crescimanno insiste da mesi sulla vicenda, anche in seguito a un'interpellanza, intitolata "Sicurezza in Circoscrizione V e Daspo urbano", approvata dal Consiglio della Circoscrizione 5. Accanto a Crescimanno, l'assessore regionale Fabrizio Ricca, che ha sottolineato "l'ampia disponibilità a fermare questa escalation di azioni criminali, attraverso fondi da utilizzare per l'installazione di sistemi di videosorveglianza". "Non vi è traccia - si dice nell'interpellanza - delle telecamere che potrebbero essere finanziate dalla Regione Piemonte e installate in Borgo Vittoria come previsto da un odg approvato in Consiglio Comunale". Eppure "è ormai evidente che il problema della sicurezza nella zona Nord di Torino sia una preoccupante realtà".

L'assessora Gianna Pentenero ha risposto inoltrando alla Circoscrizione 5 quanto dichiarato dal capo della polizia municipale di Torino Roberto Mangiardi, ossia che "nell'ambito del progetto Argo sono presenti al momento nei territori della Circoscrizione 5 ben 16 telecamere presso il Parco Dora e altre due presso la biblioteca di corso Cincinnato 115. E' prevista inoltre l'installazione di altre due telecamere fisse in piazza Villari e in via Giachino, ma non si conoscono i tempi di realizzazione".

"Deluso" dalla risposta, Crescimanno spiega: "Dichiaro la mia insoddisfazione. Per questo, come Circoscrizione 5 richiediamo ancora con forza insieme all’assessore regionale Ricca che il tema della telecamere per il controllo del territorio come mezzo investigativo sia una priorità per la giunta comunale".

"Oggi più che mai - conclude il presidente della 5 - esprimo la mia forte preoccupazione per l’ordine pubblico e la sicurezza del territorio che come circoscrizione 5 rappresento; Che il comune prenda in dovuta considerazione la nostra preoccupazione e agisca di conseguenza".