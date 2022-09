In Galleria San Federico apre Victoria's Secret

Gli "angeli" arrivano a Torino. Dopo mesi di attesa sarà infatti inaugurato nei prossimi giorni il nuovo negozio di Victoria's Secret. Ed il luogo prescelto per il terzo spazio commerciale in Piemonte - dopo gli outlet del luxury di Settimo Torinese e quello di Serravalle Scrivia - è nel centro del capoluogo piemontese, precisamente all'interno della Galleria San Federico.

Al posto di & Other Stories

Lo store di lingerie e prodotti di bellezza statunitense più famoso del mondo va ad occupare gli spazi di via Roma 98, che fino a qualche mese fa erano presi da & Other Stories, che ha cessato la sua attività nel maggio 2022. All'interno dei locali all'angolo con via San Federico sono al lavoro gli operai, che stanno allestendo lo spazio di vendita.

Gli angeli

Fondato nel 1977 da Roy Raymond e Gaye Raymond con un nome omaggio alla regina Vittoria, Victoria's Secret deve la sua celebrità soprattutto agli "angeli". Modelle celebri in tutto il mondo - da Helena Christensen a Tyra Banks, Adriana Lima e Gisele Bündchen - hanno solcato la passarella in reggiseno, slip e camice da notte, regalando al brand ancora più fama.