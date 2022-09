Sotto la Mole il mondo delle coop fa soldi e occupazione, ma i giovani ci credono sempre meno

Bene fatturato e occupazione, ma meno giovani

Tornano ad aumentare le coop in roda (da 337 a 340, anche se nel 2017 erano 363), mentre prosegue il calo dei giovani (da 41 a 33 in un anno. La discesa è costante dalle 81 unità del 2017), mentre gli stranieri sono stabili (da 67 a 66, ma erano 101 quindici anni fa).

Effetto pandemia e bollette

Chi fa formazione e chi no (e si lamenta)

Inoltre, oltre 6 coop su 10 punta ad avviare percorso di sviluppo per aumentare le competenze dei propri collaboratori. Ma nel 39% di coloro che non avviano percorsi di formazione, il 27% lamenta difficoltà.

" Bisogna investire sulle persone e nel momento di crisi la cooperazione rispolvera i propri valori - dice Dimitri Buzio , presidente di Legacoop Piemonte - ed è positivo che ci siano sempre più donne, ma non è ancora sufficiente. Non possiamo però eludere il problema dei giovani. Per questo collaboriamo alla formazione di nuovi manager cooperativi. Speriamo che la riduzione numerica riguardi un consolidamento delle forze e non una dispersione di energie ".

"La crisi energetica aumenta le utenze, le materie prime e l'inflazione - conclude Giuseppe D'Anna, presidente di Agci - e spero che le coop si debbano muovere solo nel 2022 in questo contesto. Sulla cooperazione poi pesano burocrazie e lungaggini che non aiutano a sviluppare il modello". Sui giovani, "È importante creare veri corsi in ambito universitario per invogliare i giovani, senza dimenticare il ruolo per rivitalizzare territori altrimenti a rischio abbandono".