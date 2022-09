Stellantis, Cnh, Iveco: a ottobre parte il negoziato per il contratto collettivo

Due mesi di tempo per rinnovare il contratto. Si tratta del CCSL, ovvero il contratto collettivo specifico che riguarda i lavoratori di Stellantis, Cnhi, Iveco (e Ferrari). Un documento molto atteso anche a Torino e in Piemonte, dove sono migliaia i lavoratori coinvolti.

Le contrattazioni con i sindacati di categoria partiranno a ottobre. "Nel nostro Paese il negoziato per aumentare i salari dei lavoratori Stellatis, Iveco, Cnhi e Ferrari partirà nel prossimo mese - spiega Ferdinando Uliano segretario nazionale Fim-Cisl -. Abbiamo già fissato con le altre organizzazioni firmatarie del CCSL, per il giorno 10 ottobre a Roma l’assemblea dei delegati sindacali di tutti gli stabilimenti Italiani per illustrare le richieste per difendere il potere d’acquisto dei salari, per rinnovare le altre parti economiche legate al sistema premiante, oltre agli aspetti di natura normativa e di miglioramento delle condizioni di lavoro".



La parola poi passerà ai lavoratori, negli stabilimenti. "Seguirà poi la fase di approvazione da parte delle Rsa e di illustrazione nei luoghi di lavoro. Il contratto scadrà al 31 dicembre 2012, ma contiamo già nella seconda metà di ottobre di inoltrare le richieste e poi procedere quantoprima al negoziato, considerando soprattutto la necessità di dare risposte in tempi brevi al problema dell’inflazione, che sta tagliando fortemente i salari delle lavoratrici e dei lavoratori".