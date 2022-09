Tutto esaurito all’inaugurazione del Joy & Joy, è iniziata la stagione del sabato notte

Grande successo lo scorso sabato per l’inaugurazione della serata “Theatre of Emotion” al Joy & Joy di Torino.

Il locale che da anni rappresenta una garanzia per il divertimento notturno della città ha registrato il “tutto esaurito" per la sua grande prima di questa stagione invernale.

La risposta del pubblico è stata incredibile, attirando l’attenzione e la curiosità di tutti gli amanti della nightlife, dello spettacolo e del buon cibo, nonché degli affezionati clienti.

Il debutto di questo grande progetto, assistito dall’esperienza ormai consolidata della proprietà, ha affermato e superato il traguardo prefissato, rappresentando un importante inizio per la nuova stagione invernale del richiestissimo locale piemontese.

È stato un party grandioso, coinvolgente, pieno di energia, intrattenimento ed effetti speciali. Inoltre, per completare l’offerta artistica non poteva mancare la musica house e commerciale migliore di sempre proposta da Simone Cattaneo, uno dei migliori dj del panorama musicale italiano, per ballare e scatenarsi fino alle prime luci del mattino.

Si proseguirà, d’ora in poi, con l’appuntamento fisso tutte le settimane dalle 23:30 fino a tarda notte con l’opportunità di prenotare un tavolo in pista o nel privè, oppure optare per il ticket di ingresso con un drink incluso.

Non possiamo non citare il trionfo del ristorante “Jùmanji” presente all’interno del club.

Un pre-serata d’eccellenza con un’ottima varietà culinaria e un dinner show che unisce performers, coreografie e spettacoli unici e sorprendenti, in grado di combinare il piacere del cibo con l’aspetto ludico, offrendo così un intrattenimento completo e spettacolare per tutti i presenti.

Il Joy & Joy di Torino ha ufficialmente aperto le porte del divertimento per intraprendere l’incredibile cammino verso il lungo periodo invernale.

Info e contatti:

Corso Germano Sommeiller, 22, 10128 Torino (TO)

+39 3402884612

+39 335241292

reservations@joyandjoy.net

https://www.joyandjoy.net