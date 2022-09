Gavazza (Lega): "La linea Chivasso-Asti riapre con il primo treno storico"

“ Dopo 11 anni di sospensione, domenica 2 ottobre in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo di Montiglio Monferrato, due treni storici della Fondazione Fs celebreranno la riapertura della Chivasso-Asti, dopo il completamento del ripristino della linea curato dalla Fondazione Fs Italiane, grazie al direttore generale ingegnere Luigi Cantamessa e al prezioso lavoro di RFI e dei suoi tecnici - commenta Gianluca Gavazza, consigliere regionale del Piemonte - Partirà infatti da Chivasso il primo treno storico a vapore della “Ferrovia del Basso Monferrato”, la 12esima linea riaperta per usi turistici nell’ambito del progetto “Binari senza Tempo ”.

I treni storici saranno ben due e porteranno a Montiglio Monferrato, paese delle meridiane, più di 500 persone: un’occasione unica per promuovere la manifestazione che dà il via alla lunga kermesse dedicata al tartufo. Il treno a vapore arriverà da Chivasso con fermata intermedia a Cavagnolo e Brozolo, mentre la littorina ALn 668, utilizzata sulla linea sino alla sua sospensione nel luglio 2011, percorrerà la linea Alba-Asti.

“Il treno storico composto da carrozze Corbellini partirà alle 9 dalla stazione di Torino Porta Nuova ed arriverà a Chivasso alle 9,30, dove è prevista una sosta per consentire ai passeggeri di partecipare agli eventi organizzati dall’amministrazione comunale - spiega Gianluca Gavazza, consigliere del territorio del gruppo Lega Salvini Piemonte - I passeggeri conosceranno, infatti, la città «Porta del Canavese e del Monferrato», che li accoglierà in piazza Garibaldi con gli stand di Ascom Confcommercio Chivasso, Pro Loco l’Agricola, Amici del Po e Città di Chivasso. Nel tempo a disposizione inoltre i viaggiatori riceveranno materiale informativo che li inviterà a rivisitare Chivasso e avranno in dono un assaggio dei conosciutissimi nocciolini, simbolo della città. E non è tutto: da una parte ci sono infatti i viaggiatori a bordo del treno storico, dall’altra i numerosi curiosi e appassionati che arriveranno alla stazione di piazza Garibaldi per veder «sbuffare» la locomotiva a vapore, ammirare le divise storiche del capotreno e del personale viaggiante, oltre che per sentir sferragliare le Corbellini”.