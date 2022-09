Pavimentazione rotta, piante morte e luci rotte in via Amendola, il Comune: "Faremo interventi di sistemazione"

Problemi noti al Comune che, per bocca dell'assessore alla Cura della città Francesco Tresso , annuncia interventi di sistemazione. " Entro la prossima stagione autunno/invernale - ha spiegato - si procederà alla messa a dimora di sei meli, 2 in sostituzione degli alberelli che dovranno essere rimossi perché deperienti e 4 in sostituzione degli arbusti messi a dimora abusivamente da ignoti ". Iren provvederà poi a ripristinare i " globi dell'illuminazione pubblica danneggiati dalle manovre dei mezzi commerciali ".

I cartelli che segnalavano la pavimentazione dissestata sono stati "vandalizzati", mentre i panettoni per chiudere l'accesso vengono " spostati impropriamente per consentire il passaggio di veicoli ", con il conseguente danneggiamento dei lastroni. Gli alberi presenti sono poi in sofferenza, mentre altri sono morti, e i lampioni presentano " alcune lanterne rotte ".

Via Amendola. Negli ultimi anni qui hanno aperto Starbucks, ma anche My Bubble Tea, Crostone e Suki Sushi. Attività che hanno segnato la rinascita commerciale dell'area, con decine di giovani che quotidianamente frequentano della zona nel cuore del centro città. La via, come denuncia però la consigliera del M5S Tea Castiglione , è in stato di degrado tra " pavimentazione sconnessa e pericolosa a causa dei cubetti di porfido divelti, delle traversine di marmo spaccate e delle griglie di scolo delle acque disconnesse ".

Tresso ha poi ricordato come nelle scorse settimane siano stati riposizionati i "dissuasori in via Buozzi angolo via Roma e angolo via XX Settembre", così come sistemate le lastre, i cordoli e le parti di pavimentazione rotte.