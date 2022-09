Fondazione CRT apre "virtualmente" le porte di Palazzo Perrone per un tour digitale

Con un innovativo tour virtuale in 3D di Palazzo Perrone di San Martino, ex Ambasciata di Francia a Torino, la Fondazione CRT svela al pubblico la grande bellezza della propria sede aderendo a “Invito a Palazzo”: l’iniziativa nazionale del 1° ottobre promossa da ABI in collaborazione con Acri per far conoscere gli edifici storici che ospitano le fondazioni di origine bancaria e le banche.